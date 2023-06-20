ABD’li sanatçı Bebe Rexha’nın suratına konser sırasında telefon fırlatıldı

Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta "Bebe" Rexha’nın suratına New York’ta konser verdiği sırada telefon fırlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:50
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ABD’nin New York kentinde konser veren Arnavut asıllı ABD’li müzisyen ve söz yazarı Bleta "Bebe" Rexha, sahnede bir izleyicinin suratına telefon fırlatması sonucu yaralandı. Telefonun suratına gelmesi sonrası dizlerinin üzerine çöken sanatçı, sahneden ayrıldı.

Olayın ardından harekete geçen polis, 27 yaşındaki bir kişinin saldırıyla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı. Sanatçı daha sonra sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, “İyiyim” yazdı.

Rexha’nın saldırı sonucu kaşından yaralandığı görüldü.


Bleta 'Bebe' Rexha konser

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