ABD’li senatörden Biden’a ağır sözler: 'Bir korkak olduğunu doğrulayacaktır...'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 08:30

Güncelleme: 29.01.2024 - 08:30

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Ürdün’ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili ABD Başkanı Joe Biden’a İran’a misilleme çağrısında bulundu.

Cotton, "Joe Biden, birliklerimize yönelik saldırılara göz yumarak, milyarlarca dolar rüşvet vererek, İran’ı yıllarca cesaretlendirdi. Askerlerimizi ortada bıraktı” dedi.

Söz konusu saldırılara verilecek tek yanıtın İran’ın hem İran’daki hem de Orta Doğu’daki terörist güçlerine karşı yıkıcı bir askeri misilleme olması gerektiğini vurgulayan Cotton, “Daha azı, Joe Biden’ın başkomutan olmaya layık olmayan bir korkak olduğunu doğrulayacaktır” dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu.

TOM COTTON KİMDİR?

Tom Cotton, Amerikalı bir politikacı ve Cumhuriyetçi Parti'nin üyesidir. Cotton, 2024 itibarıyla, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Arkansas'ı temsil etmektedir. Ayrıca, Amerikan siyasi arenasında özellikle dış politika ve ulusal güvenlik konularında etkin bir figür olarak bilinir.

Tom Cotton'un kariyerindeki bazı önemli noktalar şunlardır:

Eğitim ve Erken Kariyer: Cotton, Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuş ve hukuk alanında eğitim almıştır. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nda görev yapmış ve Irak ile Afganistan'da hizmet vermiştir.

Siyasi Kariyeri: Siyasete atılmadan önce bir avukat olarak çalışan Cotton, 2012 yılında ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilmiştir. 2014 yılında ise Senato'ya seçilerek kariyerine bu alanda devam etmiştir.

Politik Görüşler: Tom Cotton, genellikle muhafazakar ve sert çizgisiyle tanınır. Özellikle göçmenlik, dış politika ve ulusal güvenlik konularında sıkı tutumlarıyla bilinir. Ayrıca, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın eleştirmenlerinden biri olarak öne çıkmıştır.

Ulusal ve Uluslararası Sahnedeki Etkisi: Cotton, Amerikan politikasında özellikle dış politika ve savunma konularında etkili bir ses olarak kabul edilir. Sert ve açık sözlü tutumuyla zaman zaman tartışmaların odağında yer alır.