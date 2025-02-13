ABD'li ünlü rapçi Kanye West'e e-ticaret platformundan darbe

Yayınlanma: 13.02.2025 - 11:37

Güncelleme: 13.02.2025 - 11:37

E-ticaret platformu Shopify, ABD'li rapçi ve moda tasarımcısı Kanye West'in online mağazasını, stoklarını üzerinde gamalı haç bulunan tek bir tişörte indirmesinin ardından kapattı.

Yeezy.com'a ev sahipliği yapan e-ticaret platformu Shopify, ABD'li rapçi ve moda tasarımcısı Kanye West'in online mağazasını kapattı.

Bir Shopify temsilcisi, Hollywood Reporter ve Business Insider'a verdiği demeçte hangi kuralların tam olarak ihlal edildiğine dair bir bilgi vermedi. Temsilci, şunları kaydetti:

“Bu satıcı özgün ticaret uygulamalarında bulunmadı ve şartlarımızı ihlal etti, biz de onları Shopify'dan kaldırdık.”

West, Pazartesi günü web sitesini tanıtan 30 saniyelik bir Super Bowl reklamı yayınladı. Mağaza başlangıçta çeşitli ürünler sunuyordu, ancak Salı günü stok tek bir ürüne, yani gamalı haçla süslenmiş ve 'HH-01' etiketli 20 dolarlık beyaz bir tişörte indirgenmişti.

ABD'de ayrımcılık karşıtı bir savunma örgütü olan Anti-Defamation League, 'HH-01'i Heil Hitler selamına açık bir gönderme olarak nitelendirdi.

KENDİSİNİ “NAZİ” İLAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta West, X'te kendisini “Nazi” ilan eden ve Adolf Hitler'e olan “sevgisini” ifade eden bir dizi mesaj yayınladı.

“Irkçı stereo tiplerin bir nedenden ötürü var olduğu ve hepsinin doğru olduğu” konusunda ısrar eden West'in paylaşımlarının çoğu Yahudi toplumunu hedef alıyor ve çeşitli anti-Semitik iddialar içeriyordu.

WEST'E YÖNELİK SUÇLAMALAR

Salı günü de eski bir Yeezy çalışanı, West ve şirketi aleyhine işyerinde “ayrımcılık” ve “taciz” iddiasıyla dava açtı.

Dava, West'in “Hitler için çalışmanın ilk gününe hoş geldiniz” ve “Hail Hitler” gibi mesajlar da dahil olmak üzere Anti-semitik mesajlar gönderdiğini iddia ediyor. Yahudi olan davacı, West'i “kadın düşmanı” davranışlarda bulunmak ve “duygusal istismarla” suçladı.

West, 2022 yılında benzer sözleri nedeniyle o zamanki adı Twitter olan X'ten uzaklaştırılmış ve Adidas ve Gap 18 gibi markalarla olan büyük ortaklıklarını kaybetmişti. Bu ayın başlarında Rus moda tasarımcısı Gosha Rubchinsky Yeezy ile işbirliğini sona erdirdi.

West, yakın tarihli bir podcast röportajında, bipolar bozukluğu olduğuna dair önceki açıklamalarından geri adım atarak, bunun yerine otistik olduğunu iddia etti. 2020 yılında, eskiden alkolizmle mücadele ettiğini açıklayan West, kendisini “işleyen bir alkolik” olarak tanımladı.