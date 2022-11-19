ABD'li ünlü tarihçi Staughton Lynd yaşamını yitirdi

ABD'li ünlü tarihçi Staughton Lynd, 92 yaşında yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:52
ABD'li ünlü tarihçi Staughton Lynd yaşamını yitirdi
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Kore ve Irak'taki savaş karşıtları söylemleriyle bilinen ve Irak'ta savaşmayı reddeden ABD askerlerini destekleyen tarihçi ve avukat Staughton Lynd, hayatını kaybetti.

Uzun ve çeşitli bir kariyer boyunca Mississippi'de Siyahi çocuklar için okullar düzenleyen, Washington'da savaş karşıtı protestolara öncülük eden ve endüstriyel Midwest'te işçi hakları için mücadele eden Lynd'in ölüm nedeni olarak 'çoklu organ yetmezliği' gösterildi.


Staughton Lynd tarihçi

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