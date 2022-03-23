ABD'li uzman: Pandemi öncesi tedarik zinciri geri gelmeyecek

23 Mart 2022 Çarşamba, 13:40

ABD'nin Teksas eyaletinin en büyük şehri olan Houston'da dün başlayan 37. yıllık Dünya Petrokimya Konferansı'nda (WPC) bir uzman, pandemi öncesi tedarik zincirinin geri gelmeyeceğini ve dünyanın "bu yeni normali" kabul etmesi gerektiğini söyledi.

OEC Grubu'ndan konuşmacı Lynn Stacy, WPC'deki bir panelde, "Pandemi öncesinde tedarik zinciriniz hakkında neler düşündüyseniz, bunları unutun" dedi ve "Tedarik zincirinizi düzeltmenin tek yolu, bu yeni normali kabul etmektir" diye ekledi.

Stacy'nin bakış açısına göre, fiyatlar yüksek olacak, tıkanıklık nedeniyle gecikmeler devam edecek, yer ve ekipmanın da az olması bekleniyor. Tüm bunlar, mevcut tedarik zinciri darboğazlarının arkasındaki ana faktörleri oluşturuyor.

"En kötüsü için plan yapın, en iyisini umut edin" diyen Stacy, "En yüksek maliyeti, en uzun nakliye süresini ve en uzun boş zamanı planlayın" ifadelerini kullandı.

Her yıl düzenlenen ve bu yılki teması "Net-Sıfıra Doğru İlerlemek: Entegrasyon ve İnovasyon Yoluyla Sürdürülebilir ve Değerli Bir Kimyasal Geleceği Aramak" olan WPC, jeopolitik etkiden plastik geri dönüşüm teknolojisine kadar petrokimya endüstrisinin karşı karşıya olduğu temel sorunları ele alıyor. Tedarik zinciri de konferansın odak noktalarından birini oluşturuyor.