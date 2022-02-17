ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake: F-16 görüşmeleri yolunda gidiyor

17 Şubat 2022 Perşembe, 04:00

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake’in Türkiye’nin yeni F-16 talebine yönelik mektubunun hazırlanmasına destek olmak için iki ayrı Amerikan heyetinin Türkiye’ye geldiğini açıklaması, gözleri yeniden Ankara-Washington hattındaki F-16 görüşmelerine çevirdi.

Flake, önceki gün Anadolu Ajansı’na verdiği mülakatta Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçağı talebiyle ilgili “Görüşmeler yolunda gidiyor. Aslına bakarsanız, talep mektubunun hazırlanmasına destek olmak için aralık ayında (ABD’den) gelen heyet gibi daha geçen hafta burada bir heyet vardı” ifadelerini kullandı. Flake’in bu açıklamaları, Türkiye’nin geçen yıl 30 Eylül’de F-16 alımı için ABD’ye ilettiği talep mektubuna ek olarak yeni bir talep mektubu hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili soru işaretlerine yol açtı. Cumhuriyet’in ulaştığı ABD’li yetkililer, Türkiye’nin 30 Eylül’de 40 adet Blok-70 tipi yeni F-16 alımı ile 80 adet modernizasyon kiti satın almak için ilettiği talep mektubunun halen geçerliliğini koruduğunu ve iki ülke arasında görüşmelerin bu mektup üzerinden sürdüğünü bildirdi. Yetkililer, Türkiye’nin F-16 talebinin teknik ayrıntıları üzerinde çalışmaların devam ettiğini, ABD’li heyetlerin bunu görüşmek üzere Türkiye’ye geldiğini kaydetti. Sürecin olağan seyrinde işlediğini aktardı.

KONGRE ZORUNLULUĞU

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise geçen hafta basın toplantısında ABD’den F-16 talebiyle ilgili “teknik görüşmelerin devam ettiğini” söylemiş, başka bir ayrıntı paylaşmamıştı. Flake de “Görüşmeler iyi gidiyor. Ancak bu uzun, karmaşık ve çok teknik bir süreç. Dolayısıyla üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’nin bu talebini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz ve Biden yönetimi sürece destek konusunda kararlı” demişti.

Türkiye’nin ABD’den almak istediği F-16’larla ilgili sürecin kısa sürede tamamlanması beklenmiyor. ABD’den yeni F-16 alımı ve envanterdeki F-16’ların modernizasyonu, ABD yasaları uyarınca ABD Kongresi’ne bildirim zorunluluğu olan “dış askeri satış (FMS)” yoluyla yapılıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı’nın talebi uygun bulması durumunda Türkiye’ye yapılacak F-16 satışı, Kongre’ye bildirilecek. Kongre’nin bildirimin ardından 15 gün içinde satışı engellemek için bir yasa tasarısı hazırlamaması durumunda alımın önünde bir engel kalmıyor. Ancak Kongre’nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadından yapılan açıklamalar göz önüne tutulduğunda engellemeye yönelik bir tasarı hazırlanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tasarıyı Kongre’nin kabul etmesi durumunda ABD Başkanı Joe Biden’ın yasayı veto hakkı bulunuyor. Biden’ın vetosu durumunda ise tasarının, ABD Kongresi’nin her iki kanadında üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor. ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre’nin üçte birinin yenileneceği de göz önünde tutulduğunda Türkiye’yi F-16 alımı sürecinde karmaşık bir denklem bekliyor.