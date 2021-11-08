ABD'nin ardından Rusya da... Karadeniz’de tatbikat hareketliliği

08 Kasım 2021 Pazartesi, 17:24

Rusya Karadeniz Filosunun yetkilileri, denizaltısavar gemiler Eysk ve Kasimov’un, ‘düşman denizaltısının’ yerini belirleme ve vurma çalışmaları yaptığı bir tatbikat düzenlediklerini söyledi. Tatbikat sırasında gemilerin, denizaltı hedefine karşı torpido ve reaktif silahlar kullandıkları kaydedildi.

Söz konusu tatbikat, Karadeniz’deki alanlardan birinde gerçekleştirildi. ABD donanmasına ait USS Mount Whitney gemisi 4 Kasım’da Karadeniz’e giriş yapmıştı. Hemen öncesinde 30 Ekim’deyse Tomahawk füzeleri taşıyan USS Porter gemisi Karadeniz’e girmişti.

PUTİN'DEN "DÜRBÜNLE DAHİ İZLENİR" TEPKİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, USS Mount Whitney’nin Karadeniz’e girdiği gün düzenlenen bir savunma toplantısında, ABD gemilerinin Rusya sınırlarına ne denli yaklaştığına atıfla, söz konusu gemiyi dürbünle dahi izlemenin mümkün olduğunu kaydetmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, provokasyon gerçekleştirmeleri ihtimaline karşı ABD gemilerini Karadeniz’den geçişleri esnasında her zaman yakından izlediklerini söylüyor.

-Sputnik