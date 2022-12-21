ABD’nin Moskova Büyükelçiliğine Tracy'nin atanması Senato'da onaylandı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 23:52

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın emekliye ayrılmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy'i Moskova Büyükelçisi olarak ataması Senato tarafından onaylandı. Senatoda yapılan oylamada, 2 aleyhte oya karşı 93 lehte oy kullanıldı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez oylamadan önce yaptığı açıklamada "Putin bu acımasız savaşta ilerlemeye devam ederken bile bizi Moskova'da temsil edebilecek bir büyükelçiye ihtiyacımız var" dedi.

Rusya'nın Tracy’i büyükelçi olarak kabul etmesi halinde söz konusu göreve getirilen ilk kadın olacak. Geçtiğimiz ay Tracy, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının “Avrupa güvenliğini paramparça ettiğini ve küresel ekonomik aktiviteyi baltaladığını” ifade etmişti.

Tracy, 2019'dan bu yana ABD'nin Ermenistan Büyükelçisi olarak görev yapıyor. Biden, Sullivan'ın 4 Eylül’de emekliye ayrılmasının ardından Tracy'i 20 Eylül'de yeni büyükelçi adayı olarak duyurmuştu.