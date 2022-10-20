ABD'ye ait F-35 savaş uçağı düştü: Pilot kurtuldu
ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 savaş uçağı Utah eyaletindeki hava üssüne düştü.
ABD 388. Hava Filosu, Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 savaş uçağının, Utah eyaletindeki Hill Hava Üssü'ne düştüğünü bildirdi.
Uçaktaki pilotun kaza esnasında fırlatma koltuğundan kendini dışarı attığı belirtildi.
Kazanın nedeninin tespit edilemediği belirtilirken, olayın araştırılacağı ifade edildi.
Hill Hava Kuvvetleri Üssü, Salt Lake City'nin yaklaşık 30 mil (48 kilometre) kuzeyinde yer alıyor.
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