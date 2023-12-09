ABD'yi protesto etti: Şiddetle kınıyorum

Yayınlanma: 09.12.2023 - 15:09

Güncelleme: 09.12.2023 - 15:09

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Enver, "Malezya hükümeti adına, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesini şiddetle kınıyor ve protesto ediyorum" ifadesini kullandı.

Sivillerin, bebeklerin ve kadınların öldürülmesine son verilmesi gerektiğinin altını çizen Enver, "Uluslararası toplumun feryat ve yalvarışlarını görmezden gelen bu çirkin karar karşısında derin üzüntü duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Birleşik Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilmişti.

İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.

Acilen insani ateşkes çağrısında bulunulan karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.