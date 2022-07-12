Abe’nin katil zanlısı saldırıyı 1 yıl önce planladığını itiraf etti
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’yi öldüren zanlının saldırıyı 1 yıldır planladığı ve dağlık bölgelerde atış talimi yaparak suikaste hazırlandığı ortaya çıktı.
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin ülkenin Nara şehrinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından cinayet suçlamasıyla yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami’nin ifadesinde saldırıyı gerçekleştirmeye 1 yıl önce karar verdiğini söylediği açıklandı. İlk etapta el yapımı patlayıcı üreterek Abe’ye yönelik saldırı gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyleyen eski Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli Yamagami’nin, daha sonra fikir değiştirerek silah üretimini öğrendiği ifade edildi.
DAĞLARDA ATIŞ TALİMİ YAPMIŞ
Silah yapmayı video paylaşım sitesi Youtube’dan öğrendiğini itiraf eden zanlının, internetten boş kovan ve barut sipariş ettiği kaydedildi. Ateşli silah yapımında kullanılacak malzemelerin satışının sıkı yasal kısıtlamalara tabi olduğuna dikkat çeken soruşturma kaynaklarının, saldırganın oyuncak havai fişek gibi ürünler satın alarak içindeki barutu kullanmış olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Öte yandan aracında barut kurutmak için kullandığı değerlendirilen metal bir levha bulunan zanlının, şimdiye kadar ürettiği en az 5 farklı el yapımı silahla dağlık alanlarda atış talimi yaptığı öğrenildi.
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe geçen Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara kentinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay yerinde sağ olarak yakalanan saldırgan, Abe’yi annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini grupla ilişkisi olduğu için öldürdüğünü açıklamıştı.
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