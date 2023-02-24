Adalet Divanı’ndan Laçin koridoru uyarısı

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

Aralık ayının ortasından bu yana Azerbaycanlı bir grup çevreci, yasadışı madenciliği protesto etmek için Ermenistan’dan Dağlık Karabağ’a giden tek yol olan Laçin koridorunu kapatıyor. Buna karşı Ermenistan ise geçen ay abluka nedeniyle yaklaşık 120 bin insanın yaşadığı dağlık bölgede yiyecek, ilaç ve yakıt sıkıntısı çektiğini savunyor. Azerbaycan ise iddiaları reddediyor.

Mahkeme Başkanı Joan Donoghue, dünkü ara kararda, Azerbaycan’ın, nihai karara kadar insanların, araçların ve kargoların Laçin koridoru boyunca her iki yönde de engelsiz hareket etmesini sağlamak için tüm önlemleri alması gerektiğini belirtti. Mahkeme kararında, “Laçin koridorundaki kesinti, Ermeni uyruklu ve etnik kökenli kişilerin naklini engellemiştir” denildi.

Yargıç Donoghue, Erivan tarafından geçen ay sunulan kanıtların, Dağlık Karabağ’a temel ihtiyaç malların ithalatında “gıda, ilaç ve diğer hayat kurtarıcı tıbbi malzeme kıtlığına neden olan” engeller olduğunu gösterdiğini söyledi. Yargıç, mahkemenin aciliyet durumu olduğunu ve “onarılamaz bir zarara yol açma riskinin” bulunduğu sonucuna vardığını ifade etti.