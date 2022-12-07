Taliban yönetimi ilk idam cezasını onayladı
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, iktidarlarındaki ilk idam cezasının gerçekleştiğini duyurdu.
Afganistan'da Taliban yönetimi, cinayetten hüküm giyen bir Afgan'ın halka açık bir şekilde idam edildiğini doğruladı.
Yapılan açıklamada, Taliban'ın iktidara geldiği günden beri böyle bir cezanın ilk kez onaylandığını söyledi.
AFP'nin haberine göre, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, şeriatta yer alan "kısasa kısas" adaletine atıfta bulunarak, "Yüksek mahkemeye bu kısas kararını, yurttaşların halka açık bir toplantısında uygulaması talimatı verildi" dedi.
Farah eyaleti ile aynı adı taşıyan başkentte gerçekleştirilen infaz Taliban'ın kabul ettiği ilk infaz oldu.
Taliban'ın üst düzey lideri Hibatullah Akhundzada yargıçlara İslam hukukunun halka açık infazlar, taşlama ve kırbaçlama ve hırsızların uzuvlarının kesilmesini içeren yönlerini tam olarak uygulamalarını emretmişti.
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