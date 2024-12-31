Afrika teorisine meydan okudu: İnsanlığın kökeni Doğu Asya'da mı?

Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:46

Güncelleme: 31.12.2024 - 16:46

Yaygın kabule göre, 50 bin yıl önce Afrika'nın güneyinde ortaya çıkan Homo sapiens sapiens, Avrasya'ya göç ederek oradaki farklı insan türlerinin yerine geçti.

Buna karşı çıkan teorinin sahibi Çinli bilim insanı, Antik Avrupalıların genetik yapı açısından Doğu Asyalılara çok daha yakın olduğunu söylüyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, 1978'de Çin'de keşfedilen 260 bin yıllık Dali kafatasının modern insanlara benzemesi de buna kanıt olarak gösteriliyor.

Kısa süre önce emekli olan Huang Shi, 45 bin yıllık insan DNA'larına bakıldığında Avrupalılarla Afrikalıların verilerinin daha çok örtüşmesi gerektiğini iddia ediyor:

"Bu haftaki bir yayına göre, Avrupa'da bulunan en eski insanların antik DNA'sı Afrikalılardan çok Asyalılara yakınlık gösterdi. Antik DNA, Afrika'dan çıkış teorisini defalarca yalanladı."

South China Morning Post'a konuşan Huang, "Afrika'dan çıkış savunucuları şu an sessiz çünkü son 10 yılda hiçbir ilerleme kaydedemediler" diyor.

Epigenetik uzmanı, yaklaşık 30 yıl boyunca çalıştığı ABD'den Çin'e 2009'da döndükten sonra bu teoriye odaklanmış.

2016'da ekibiyle birlikte uluslararası bir akademik konferansta kendi teorilerini sunan Huang, Çin dışında hiçbir bilimsel derginin makalelerini yayımlamadığını söylüyor.

Eskiden akademinin kabul etmediği teorisinin artık daha az dirençle karşılaştığını öne sürüyor.

"FARKLI TÜRDE TESTLERDE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÖSTERDİK"

Çince yayın yapan Prehistoric Archaeology adlı bilimsel dergide geçen ay yayımlanan makalesinde şu ifadeleri kullanıyor:

"Doğu Asya'dan çıkış modelinin modern insanın kökenlerini daha isabetli bir şekilde yansıttığını, aralarında antik DNA analizlerinin de olduğu farklı türde testlerle güçlü bir şekilde gösterdik."

Evrim biyoloğu Huang Shi, Doğu Asya'daki toplumların en az genetik çeşitliliğe sahip olduğunu işaret ederek teorisini destekliyor.

Maksimum genetik çeşitlilik (MGD) hipotezine göre genetik çeşitlemelerin hayatta kalması daha zor ve bu yüzden daha karmaşık türler, daha az genetik çeşitliliğe sahip.

Ancak bu kavram yaygın kabul görmüyor.

Huang Shi'nin çalışmasını yorumlayan antropolog German Dziebel, "MGD hipotezi yenilikçi ama tartışmalı bir teori" diyor.

Dziebel, insanlığın Doğu Asya'dan çıktığı fikrinin daha sağlam kanıtlarla desteklenmesi gerektiği görüşünde.