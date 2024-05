Afrika ülkesinde darbe girişimi engellendi: Silahlı çatışmalar yaşandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, yaptığı açıklamada, KDC Silahlı Kuvvetlerinin, içlerinde yabancıların da olduğu bir grup silahlı kişinin darbe girişimini engellediğini bildirdi.

Darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirten Ekenge, vatandaşlara sükunet çağrısı yaptı.

The DR Congo military on Sunday thwarted an attempted coup near the offices of President Felix Tshisekedi in Kinshasa involving "foreigners and Congolese". pic.twitter.com/KN4dOhH3xB