Akılalmaz cinayet: Dört arkadaşları öldürülürken haberleri bile olmadı

17 Kasım 2022 Perşembe, 16:31

ABD'de, Idaho Üniversitesi'nde eğitim gören dört ev arkadaşı cinayete kurban gitti. Aynı evde yaşayan iki ev arkadaşı cinayet işlenirken evdeydi. Polis olay yeri için, şimdiye kadar gördüklerinin en kötüsü olduğunu söyledi.

NewYork Post'un haberine göre, Polis şefi James Fry, kurbanların 20 yaşındaki Ethan Chapin, 21 yaşındaki Madison Mogen, 20 yaşındaki Xana Kernodle ve 21 yaşındaki Kaylee Goncalves olduğunu açıkladı. Polis şefi, diğer iki ev arkadaşının cinayete tanık olmadıklarını ancak altı yatak odalı evin içinde olduklarını belirtti.

Fry cinayetle ilgili "Eve zorla girilme yok. Cinayet silahı ile cinayet nedeni henüz bulunamadı. Münferit ve hedefli bir saldırı olduğuna inanıyoruz. Şüpheli veya şüpheliler aranıyor" dedi.

James Fry, halkın tehlikede olmadığını ancak tetikte olunması gerektiğini ifade ederken şüpheli faaliyetlerin hemen polise bildirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Fry ayrıca, polisin neden olaydan saatler sonra arandığına dair bir fikirleri olmadığını, FBI ve eyalet polisinin bu olayda kendilerine yardımcı olduğunu vurguladı.

Ethan Chapin'in babası Jim Chapin Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, "Idaho Üniversitesi ve yerel polisten gelen bilgi eksikliği, basında ve sosyal medyada yanlış söylentileri ve imaları körüklemekten başka bir işe yaramıyor. Bu sessizlik oğlumuzun öldürülmesinin ardından ailemizin acısını daha da arttırıyor" dedi.

Kaylee Goncalves'in aynı üniversite içerisindeki başka bir kampüs evinde yaşayan kız kardeşi, kampüs evlerinde yaşayan öğrencilere "bu sapık bulunana kadar kampüsten ayrılın" çağrısında bulundu.

Aubrie Goncalves sosyal medyada, "Idaho Üniversitesi'nin hala kampüste kalan öğrencilerine, burayı terk edin. Hayatlarınız notlarınızdan çok daha önemli. Bu sapık bulunana kadar güvende değilsiniz. Bunu yapan kişi dört masum insanı öldürebiliyorsa, daha fazlasını da öldürebilir" paylaşımı yaptı.