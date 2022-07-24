AKP’nin 15 yılda milyarlarca dolar yatırdığı proje bir günde tarih oldu

Irak’ın kuzeyindeki Zaho bölgesinde dokuz sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırının yankıları sürmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler olayla ilgili “acil ve kapsamlı soruşturma” çağrısı yapmış olsa da Irak hükümeti ve Arap Ligi, saldırıyı kınayan açıklamalarında sert ifadelerle Türkiye’yi işaret etti.

M. Birol Güger
24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00
AKP’nin 15 yılda milyarlarca dolar yatırdığı proje bir günde tarih oldu
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Öte yandan, Irak’ın kuzeyindeki Rudaw, saldırı mahallinde çekilmiş bazı görüntüler yayımladı. Görüntülerde gelişigüzel çevreye yayılmış sandalyeler, oyuncaklar, bebek arabası, hatta masa üzerinde, içinde yenmiş meyve çekirdeklerinin olduğu tabaklar ve saldırıda yaşamlarını yitirenlere ait olduğu söylenen eşyalar var, ancak kınamalara konu olan obüs saldırısını doğrulayan bir kanıt şimdilik yok.

Konuya ilişkin görüşlerini aktaran güvenlik uzmanlarına göre, geliş açısı ve zemin yoğunluğu bakımından değişkenlik göstermekle birlikte, 155 mm. obüs mermisinin, isabet ettiği yerde hatırı sayılır genişlik ve derinlikte bir krater oluşturması gerekiyor. Görüntülerde bu türden bir ayrıntıya rastlanmıyor.

AKP iktidarı, geçen 15 yıla yakın sürede, “Yeni Osmanlıcılık” düşüncesi çerçevesinde sergilediği irredantist ve maceracı yaklaşımla, Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki etkisini artırmak için büyük bir enerji sarf etti. “Yeni Osmanlı” kimliğinin inşası yolunda milyarlarca dolar harcandı; bu uğurda kamu kaynakları eritildi. “Ümmet kardeşliği” düşüncesiyle, geri kalmış İslam ülkelerinden kaçan milyonlarca göçmen Türkiye’ye buyur edildi. Ancak 20 Temmuz’da Zaho’da düzenlenen saldırı sonrası Ortadoğu’dan Türkiye’ye yönelen “nefret dalgası”, Türkiye’nin bölge politikasının sağlamlık bir yana dursun, elle tutulur bir temele sahip olmadığını gözler önüne serdi. 


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