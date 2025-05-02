Alman istihbaratı AfD'yi 'aşırılık yanlısı örgüt' olarak tanımladı

Yayınlanma: 02.05.2025 - 12:43

Güncelleme: 02.05.2025 - 12:43

Alman basınından derlenen bilgilere göre, Alman iç istihbarat örgütü Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), aşırı sağcı AfD’nin tamamının 'aşırılıkçı bir oluşum' olarak değerlendirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre bu karar, yoğun ve kapsamlı bir incelemenin ardından alındı.

BfV’nin Cuma günü yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Parti içinde egemen olan etnik köken ve soy temelli halk anlayışı, özgür demokratik düzenle bağdaşmamaktadır. Bu anlayış, belirli toplumsal grupları eşit yurttaşlıktan dışlamayı, onlara anayasa ihlali niteliğinde bir muamele uygulamayı ve böylece yasal olarak ikinci sınıf statüye indirgemeyi hedeflemektedir.”

İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise ayrı bir açıklamada AfD’nin demokratik düzene karşı bir kampanya yürüttüğünü belirtti.

“AfD, tüm toplumsal grupları dışlayıcı etnik bir anlayışı savunuyor; göçmen kökenli yurttaşları ikinci sınıf Almanlar olarak görüyor,” diyen Faeser, partinin özellikle göçmenlere ve Müslümanlara yönelik ırkçı söylemlerle bu tutumunu açıkça sergilediğini ifade etti.

SEÇİMLERDE İKİNCİ, ANKETLERDE BİRİNCİ

AfD, özellikle Doğu Almanya’daki eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti (GDR) eyaletlerinden güçlü destek alıyor. Parti, bu yıl Şubat ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 20,8’ini alarak, yüzde 28,6 ile birinci gelen Friedrich Merz liderliğindeki CDU/CSU bloğunun ardından ikinci oldu.

Ancak son kamuoyu yoklamalarına göre AfD, muhafazakâr CDU/CSU ile arasındaki farkı kapatıyor. Forsa tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan bir ankette AfD yüzde 26 ile önde gösterilirken, CDU/CSU yüzde 24 seviyesinde kaldı.

PARTİLİLERİN SUÇ SİCİLİ

AfD son yıllarda birçok skandala imza attı. Üst düzey partililer, Nazi dönemini “bin yıllık Alman tarihindeki bir kuş pisliği” olarak nitelendirmiş, Adolf Hitler’in Polonya’yı işgale 'zorlandığını' savunmuştu.

olarak nitelendirmiş, Adolf Hitler’in savunmuştu. Parti yöneticileri, aynı zamanda ünlü girişimci Elon Musk 'a yönelik sempatileriyle de biliniyor. Hatta Şubat seçimlerinden önce milyarder Musk, AfD’ye destek açıklaması yaparak partinin “Almanya’yı kurtarabilecek tek güç” olduğunu söylemişti.

'a yönelik sempatileriyle de biliniyor. Hatta Şubat seçimlerinden önce milyarder Musk, AfD’ye destek açıklaması yaparak partinin olduğunu söylemişti. Partinin önde gelen isimlerinden Björn Höcke , geçtiğimiz yıl bir mitingde yasaklı Nazi sloganı kullandığı için para cezasına çarptırılmıştı.

, geçtiğimiz yıl bir mitingde para cezasına çarptırılmıştı. Thüringen eyaletinde AfD’nin lideri olan Höcke, daha önce Berlin’deki Holokost Anıtı’nı 'utanç anıtı' olarak nitelendirmiş ve Hitler’in 'mutlak kötü' olarak gösterilmesinin hatalı olduğunu öne sürmüştü.

eyaletinde AfD’nin lideri olan Höcke, daha önce ve öne sürmüştü. Federal İstihbarat Teşkilatı BfV, daha önce AfD’nin Thüringen ve Saksonya-Anhalt teşkilatlarını 'kanıtlanmış aşırılıkçı oluşumlar' olarak tanımıştı.

Cuma günü konuşan İçişleri Bakanı Faeser, BfV’nin hazırladığı 1100 sayfalık raporun “herhangi bir siyasi müdahale olmaksızın oluşturulduğunu" vurguladı.