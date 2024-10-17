Gurbetçilere çifte vergi uygulaması: Almanya ile bilgi paylaşımı başladı!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:38

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:38

Ankara, Varlık Barışı gibi uygulamaları hayata geçirirken, şimdi de Almanya ile mali bilgi paylaşım sürecine geçti. İmzalanan mali şeffaflık anlaşması kapsamında Berlin, Almanya'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye’deki banka hesapları, faiz gelirleri ve diğer mali varlıklarını takip edebilecek ve bu gelirleri vergilendirebilecek.

Uzun yıllardır rafta bekletilen uygulama kapsamında, Almanya artık Türkiye'deki gurbetçilerin banka hesaplarını, faiz gelirlerini ve diğer mali varlıklarını otomatik olarak takip edecek. Almanya’da ikamet edip Türkiye’de geliri olanlar bu gelirleri beyan etmek ve vergilendirmek zorunda kalacak. Anlaşma, gurbetçileri her iki ülkeye de vergi ödemeye mecbur bırakıyor.

GURBETÇİLER ÇİFT VERGİ ÖDEYEBİLİR

Türkiye’nin içinde bulunduğu yüksek enflasyon, yüksek faiz ve yüksek döviz sarmalından kurtarmak için ekonomi yönetimi vergi konusunda sıkı tutum sergiliyor. Ekonomik darboğaza karşın sıkı para politikası ile birlikte yeni vergiler ve düzenlemeler ortaya koyulurken, bu uygulamalardan gurbetçi vatandaşlar da etkilenecek. Türkiye Maliye Bakanlığı ile Almanya arasında, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki mali durumlarına ilişkin otomatik bilgi paylaşımı süreci başlatıldı.

ALMANYA RESMİ MEKTUPLAR GÖNDERMEYE BAŞLADI

Bu yeni uygulama, Almanya’da ikamet eden ve Türkiye’de birikimi bulunan kişileri yakından ilgilendiriyor. Almanya maliye daireleri, Türkiye’de gelir elde eden vatandaşlara vergi uyarıları içeren resmi mektuplar göndermeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye ve Almanya arasında mali şeffaflık kapsamında başlatılan otomatik bilgi paylaşımı, iki ülkenin vergi kaçağını önlemeye yönelik iş birliğinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki banka hesapları, faiz gelirleri ve diğer mali varlıkları artık Alman makamları tarafından otomatik olarak takip ediliyor. Bu yeni uygulama sonucunda Almanya’da yaşayan ancak Türkiye’de gelir elde eden vatandaşlar, bu gelirlerini beyan etmek ve vergilendirmek zorunda kalacaklar. Hamburg Maliye Dairesi’nden bir vatandaşa gönderilen mektupta, 2019 yılında Türkiye’deki Ziraat Bankası’nda elde edilen faiz gelirinin tespit edildiği belirtiliyor. Mektupta, vatandaşın bu gelirini beyan etmediği ve gelir vergisi beyannamesinin 21 Ekim 2024 tarihine kadar güncellenmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca, kişinin vergi muafiyet talepleri varsa bunları belgelemeleri gerektiği de vurgulanıyor.

Mektupta ayrıca, vergi kanunlarına göre kişinin gelirini beyan etme zorunluluğu olduğu, aksi takdirde cezai işlemlerle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Mektuplarda, gelir beyan edilmediği takdirde cezaların ağırlaşabileceği ve ilerleyen süreçte icra yöntemlerinin devreye gireceği uyarısı yapılıyor.