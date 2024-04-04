Alman Polis Teşkilatı'nda 'Nazi' alarmı: Yüzlerce memur soruşturma altında!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:17

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:17

Alman basını, 16 federal eyaletin içişleri bakanlıklarından gelen çarpıcı bilgileri ortaya çıkardı.

Farklı eyaletlerde en az 400 polis memuru hakkında "aşırı sağcı görüşlere sahip oldukları ya da komplo ideolojilerini savundukları" şüphesiyle disiplin soruşturması ya da kovuşturması yürütülüyor.

Stern ve RTL'nin aktardığına göre, bazı eyaletler güncel rakamlar veremediği için soruşturma altındaki polis sayısının çok daha yüksek olabileceği kaydedildi.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, "Anayasaya dayanmayan, ancak aşırı görüşlere sahip polis memurları demokrasi ve hukukun üstünlüğü için büyük bir tehlikedir" dedi.

CDU'lu politikacı Reul, bu görüşe sahip kişileri polis teşkilatında istemediğini söyledi.

Alman Federal Meclisi'nde Federal Polis Komiseri olarak görev yapan SPD'li Uli Grötsch ise "Aşırı sağcıların kasıtlı olarak polis güçlerinin istikrarını bozmaya çalıştığı bir dönemde yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Tehlikenin her zamankinden daha büyük" olduğunu yazan Alman basını, "Federal ve eyalet güvenlik makamlarının saflarındaki olası aşırılık yanlılarına yönelik soruşturmaların yıllardır devam ettiğini" kaydetti.