Alman savaş uçakları, Rus uçaklarına karşı 27 kez havalandı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 15:47

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 15:47

Alman Hava Kuvvetleri Sözcüsü'nün, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, Eurofighter savaş uçaklarındaki Alman mürettebatın, Baltık Denizi üzerinde, Rus askeri uçaklarını tespit ettiğini söyledi.

Transponder sinyali veya telsiz bağlantısı olmayan, bilinmeyen bir uçağın, Baltık hava sahasında bulunduğunda Eurofighter savaş uçaklarının uyarıldığını aktaran Sözcü, NATO'nun Doğu kanadının bu bölgesindeki hava sahasını korumak için 2022 yazından bu yana 150'den fazla Alman askerinin Estonya'da konuşlandırıldığı bilgisini paylaştı.

Sözcü, Alman Hava Kuvvetlerinin, NATO görevi kapsamında, Rus hava güçlerine karşı Baltık hava sahasını korumak amacıyla Ağustos 2022'den itibaren 27 kez acil havalanmak zorunda kaldığını belirtti.

"Typhoon" tipi Alman-İngiliz ortak yapımı uçakların, Baltık Devletleri ve Baltık Denizi üzerindeki uluslararası hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in, çarşamba günü, Estonya'daki Amari Hava Üssü'nü ziyaret ederek, buradaki görev hakkında bilgi alacağı kaydedildi.