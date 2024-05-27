Alman subaya 'casusluk' suçlaması: Hapis cezası verildi

Alman Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir yüzbaşı, Rusya'ya casusluk yaptığı gerekçesiyle 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 13:21
Alman subaya 'casusluk' suçlaması: Hapis cezası verildi
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Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesinden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki subayın askeri açıdan hassas bilgileri Rusya'ya vermekten suçlu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, subaya 3,5 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Mahkemede suçunu itiraf eden yüzbaşı, 9 Ağustos 2023'te gözaltına alınmıştı.

Yüzbaşının Rusya lehine casusluk yaptığı dönemde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisine (AfD) üye olduğu daha sonra parti üyeliğinden ayrıldığı öğrenildi.


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