Almanya Başbakanı Scholz: Baltık ülkelerini askeri bir saldırı durumunda koruyacağız

Yayınlanma: 27.05.2023 - 10:50

Güncelleme: 27.05.2023 - 10:50

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Estonya'nın başkenti Tallinn'de Başbakan Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'yı "ne kadar sürerse sürsün" desteklemeye devam edeceğini söyledi.

"Bu karar tereddütsüzdür" diyen Scholz, Baltık ülkeleri, Avrupa Birliği ve uluslararası ortaklarla birlikte Almanya'nın Ukrayna'nın yanında durmaya ve gerektiği sürece yardım sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Scholz, Baltık ülkelerine askeri bir saldırı durumunda Almanya'nın kendilerini koruyacağı güvencesini verdi.

Scholz, Alman donanmasının Baltık Denizi'ndeki varlığını artırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Askeri bir saldırı durumunda müttefiklerimizi korumak zorundayız. Gerekli adımları attık, Alman ordusu Doğu Avrupa'yı savunabileceğimiz şekilde kuruldu, çünkü her müttefikin savunulması ittifakın ve tüm AB'nin güvenliği için gereklidir. Eurofighter jetlerimiz Estonya hava sahasının savunulmasında görev alıyor, 700 askeri personel Litvanya'ya yardım ediyor."

Estonya Başbakanı Kaja Kallas ise Tallinn'in Ukrayna'yı silah, mühimmat ve askeri eğitim konularında desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Kallas ayrıca, Ukrayna'ya 2.7 milyon Avro değerindeki son yardım paketi için Almanya'ya teşekkür etti.

