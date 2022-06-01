Almanya: Batı Balkan ülkeleriyle AB'ye katılım müzakereleri başlamalı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:27

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Berlin'de Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile görüşmesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Olaf Scholz, görüşmede birçok konunun yanında Batı Balkanlar'ın geleceğini önemli bir konu olarak gördüğünü ifade ederek, "Batı Balkan ülkeleriyle mümkün olan en kısa sürede AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması ve burada ilerleme sağlanmasını kişisel olarak önemli görüyorum" dedi.

Scholz, bu katılımın herkesin çıkarına olacağını vurgulayarak, "Çünkü bu, Birliği güçlendirir ve Balkanlarda istikrarı sağlar" değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye Scholz, Bu sebeple Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile AB'ye katılım müzakerelerinin pratikte başlamasının önemli olduğunu vurgulayarak, Batı Balkanlar'daki diğer ülkelerle ilgili de bu konuda ilerleme sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

HIRVATİSTAN AVROYA GEÇMEYE HAZIR

Olaf Scholz, Andrej Plenkovic ile enerji politikasını da ele alacaklarını aktararak, buradaki hedefin enerji ithalatında bağımlılığı azaltmak, enerji fiyatlarını kontrol altına almak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek olduğunu belirtti.

Scholz, AB Komisyonu'nun Hırvatistan'ın avroya geçmeye hazır olduğuna ilişkin yayınladığı rapora da değinerek "Bu, iyi bir gün." diye konuştu.

HIRVATİSTAN SCHENGEN BÖLGESİ'NE GİRMEK İSTİYOR

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic de, AB Komisyonu raporuna ilişkin memnuniyetini dile getirerek, "Burada, Avro Bölgesine katılma stratejimizde yaptığımız ciddi çalışmamız takdir ediliyor" dedi.

Plenkovic, Avrupa Parlamentosu'nun da olumlu karar vermesini beklediklerini söyledi.

Plenkovic ayrıca, Hırvatistan'ın, Schengen Bölgesi'ne de girmek istediğini anlatarak, bu konuda kriterleri yerine getirdiklerini ve konunun AB'de gündeme alınmasını beklediklerini kaydetti.