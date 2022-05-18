Almanya, Rusya'ya enerji bağımlılığını sona erdirme yolunda

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 11:40

Almanya'da hükümetin yeni planı uyarınca, önümüzdeki kışa kadar ülkenin Rusya'dan gelen fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak amacıyla toplumun tüm kesimlerini enerjiyi daha verimli kullanmaya teşvik edilmesi hedefleniyor.

Xinhua'da yer alan habere göre, Almanya Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanı Robert Habeck, Salı günü plana ilişkin yaptığı sunumda, "Daha fazla enerji bağımsızlığına giden yolda en ucuz ve en verimli katkı, enerjiyi daha az tüketmektir" ifadelerine yer verdi.

Berlin merkezli enerji danışmanlığı şirketi Aurora Energy Research'e göre, Rusya'dan Almanya'ya gaz teslimatı durdurulursa önümüzdeki kış havanın durumuna bağlı olarak 2 ila 12 milyar metreküp doğalgaz eksiği yaşanacak.

"Enerji emtia arzındaki kesintilerin Avrupa ekonomisine yönelik riskleri çok yüksek" diyen Alman Sanayi Federasyonu (BDI) CEO'su Joachim Lang'a göre ise Rus doğalgaz ihracatının kesintiye uğraması halinde "Avrupa'da büyüme durabilir ve AB resesyona girebilir."

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir yaya, bir benzin istasyonunun fiyat panosunun yanından geçiyor, 11 Mart 2022. (Fotoğraf: Shan Yuqi/Xinhua)

Aurora'da uzman olarak görev yapan Casimir Lorenz, "Önümüzdeki kış kritik bir aşama" dedi. Öte yandan, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) muhtemelen 2027 veya 2028'e kadar doğalgaz sıkıntısından korkmasına gerek kalmayacak.

Yükselen enerji ve motor yakıt fiyatlarının neden olduğu Almanya'daki enflasyon, Nisan ayında 40 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7,4'e yükseldi. Euro Bölgesi enflasyonuysa yüzde 7,5 ile bundan daha da yüksek çıktı.

Alman hükümetinin yakın zaman önce yıllık ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,2'ye düşürmesi sonrasında Avrupa Komisyonu da Pazartesi günü aynı yolu izledi. Almanya için 2022 gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde 2,7'ye düşüren Avrupa Komisyonu, öngörülen enflasyon oranını da yüzde 3,5'ten yüzde 6,1'e yükseltti.