Almanya'da bir otel kısmen çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:28

Güncelleme: 07.08.2024 - 11:28

Polisin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki 14 kişinin bulunduğu otelin bir kısmı çöktü.

Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi enkazdan hasar almadan çıkmayı başardı.

Yapılan arama çalışmalarında enkazda kalan 8 kişiden 4'ü de kurtarıldı.

Olayın ardından binanın çevresindeki 31 kişi bölgeden tahliye edildi.

Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.