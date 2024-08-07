Almanya'da bir otel kısmen çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın batısındaki Mosel Nehri kıyısındaki Krov bölgesinde yer alan bir otelde yaşanan kısmen çökme sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 11:28
Almanya'da bir otel kısmen çöktü, 1 kişi hayatını kaybetti
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Polisin yaptığı açıklamaya göre, bölgedeki 14 kişinin bulunduğu otelin bir kısmı çöktü.

Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi enkazdan hasar almadan çıkmayı başardı.

Yapılan arama çalışmalarında enkazda kalan 8 kişiden 4'ü de kurtarıldı.

Olayın ardından binanın çevresindeki 31 kişi bölgeden tahliye edildi.

Binanın çökme nedeni ise henüz bilinmiyor.


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