Almanya'da demir yolu işçileri yine greve gidiyor

Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:55

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:55

Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn bu akşam başlaması planlanan 24 saatlik grev sırasında uzun mesafeli tren seferlerinin yaklaşık yüzde 20'sini sürdürmeyi hedefliyor.

Almanya'daki GDL tren makinistleri sendikası dün yaptığı açıklamada grevin yük trenleri için bugün saat TSİ 2000'da ve yolcu trenleri için TSİ gece yarısı başlayıp Cumartesi gece yarı sona ereceğini belirtti.

Deutsche Bahn'ın sözcüsü, "Acil durum planı hazırlama sürecindeyiz" dedi ve kapasitenin azalması nedeniyle seyahat etmek isteyen herkese hizmet veremeyeceklerini belirtti.

Sözcü, bilet alan yolcuların grevden etkilenecek rotalar için biletlerinin bugün grev başlamadan önce ve grevin bitiminden sonra, hafta sonu veya ileriki bir zamanda kullanılabileceklerini belirtti.

GDL sendikası Kasım ortasında Deutsche Bahn'da 20 saat süren greve gitmişti. GDL sendika Başkanı Claus Weselsky'e göre yolcuların Noel seyahat planları konusunda endişelenmelerine gerek yok.

"Bu grev, bu yılki son grev" diye belirten Weselsky, sendikanın süresiz grev için oylama başlattığını ve oylamanın sonuçlarının Noel'den önce açıklanmasının beklendiğini söyledi.