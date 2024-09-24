Almanya'da yolcu treni, yük trenine çarptı: 13 yaralı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:06

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:06

Almanya'nın batısında bir yolcu treninin duran bir yük treniyle çarpışması sonucu on üç kişi yaralandı.

Der Spiegel, Alman polisinin sözlerine atıfta bulunarak, “Xanten ve Duisburg şehirleri arasındaki demiryolunda meydana gelen olayda üçü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı” diye yazdı.

Çarpışmanın sabah saatlerinde meydana geldiği belirtiliyor.

30 kişiyi taşıyan trenin, yakındaki bir rayın üzerine çıkarak orada duran bir yük treninin lokomotifiyle çarpıştığı kaydedildi.

Çarpışma sonucu her iki trenin de raydan çıkmadığı ifade edildi.