Almanya'da yolcu treni, yük trenine çarptı: 13 yaralı

Almanya'nın batısında bir yolcu treninin duran bir yük treniyle çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı.

Almanya'da yolcu treni, yük trenine çarptı: 13 yaralı
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:06

Almanya'nın batısında bir yolcu treninin duran bir yük treniyle çarpışması sonucu on üç kişi yaralandı.

Der Spiegel, Alman polisinin sözlerine atıfta bulunarak, “Xanten ve Duisburg şehirleri arasındaki demiryolunda meydana gelen olayda üçü ağır olmak üzere 13 kişi yaralandı” diye yazdı.

Çarpışmanın sabah saatlerinde meydana geldiği belirtiliyor. 

30 kişiyi taşıyan trenin, yakındaki bir rayın üzerine çıkarak orada duran bir yük treninin lokomotifiyle çarpıştığı kaydedildi. 

Çarpışma sonucu her iki trenin de raydan çıkmadığı ifade edildi.


Etiketler: #Almanya #tren #yolcu treni #yük treni

İlgili Haberler

Mercedes Almanya'da otonom sürüşü hızlandırıyor: Saatte 130 kilometre...

Mercedes Almanya'da otonom sürüşü hızlandırıyor: Saatte 130 kilometre...
Doğuş Otomotiv, Almanya'daki IAA Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı

Doğuş Otomotiv, Almanya'daki IAA Fuarı'nda yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı
Almanya'da Volkswagen seferberliği!: Fabrikaların kapanması önlenecek mi?

Almanya'da Volkswagen seferberliği!: Fabrikaların kapanması önlenecek mi?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler