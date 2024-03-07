Almanya'dan İsrail'e kınama
Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasadışı konut inşasına onay vermesini kınadı ve kararı derhal geri çekme çağrısı yaptı.
Almanya, İsrail'in işgali genişletmek için Batı Şeria'da 3 bin 500 yeni yasadışı konut inşasına onay vermesini kınadı.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama "Batı Şeria'da yeni yerleşim birimlerinin onaylanmasını kesin bir dille kınıyor ve İsrail hükümetine kararlarını derhal geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadesi yer aldı.
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etme politikasının uluslararası hukukun ciddi ihlali olduğu belirtilen açıklamada, bunun iki devletli çözüme yönelik her türlü çabayı baltaladığı vurgulandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimleri inşası için bir gerekçe olmadığına işaret edilen açıklamada, yerleşimlerin genişletilmesinin bölgedeki tüm insanlar için barış ve güvenliği eşit şekilde tehlikeye attığının altı çizildi.
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