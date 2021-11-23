Almanya’dan kritik koronavirüs uyarısı

23 Kasım 2021 Salı, 11:12

Almanya’daki koronavirüs vakalarının artması sebebiyle Almanya Sağlık Bakanı Spahn, bir açıklama yayımladı. Spahn, yaptığı açıklamada, ülkede aşı olmayan herkesin koronavirüse yakalanacağını veya bundan dolayı hayatını kaybedeceğini öne sürdü.

Almanya’daki koronavirüs vakalarının geçen haftaya oranla yüzde 50 arttığı kaydedilirken Dışişleri Bakanı Spahn, aşı olmalarının üzerinden 6 ay geçmiş olanlar da dahil olmak üzere tüm Alman vatandaşlarını aşı olmaları konusunda uyardı.

NÜFUSUN YÜZDE 68'İ AŞILANDI

Spahn, yerel basına verdiği demeçte, “Almanya’daki hemen hemen herkes, bu kışın sonunda aşılanmış, iyileşmiş veya ölmüş olacak” dedi.

Spahn, aşırı derecede bulaşıcı olan Delta varyantı sebebiyle herkese acilen koronavirüs aşısı olmalarını tavsiye ettiklerini söylerken Almanya nüfusunun yaklaşık olarak yüzde 68’inin tam olarak aşılandığı belirtildi.