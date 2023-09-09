Almanya'dan Türkiye'ye 'arabuluculuk' teklifi: Yakınlaşma sürecine yardımcı olmaya hazırız

Yayınlanma: 09.09.2023 - 11:50

Güncelleme: 09.09.2023 - 11:50

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine dair Ta Nea gazetesine demeç verdi.

Steffen Hebestreit, iki ülkenin dışişleri bakanlarının Ankara'da bir araya gelmesinin ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında New York'ta yapılacak görüşmenin ardından Atina ile Ankara arasında diyaloğun yeniden tesis edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hebestreit, "Almanya, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya yönelik son adımları memnuniyetle karşılamaktadır. Her iki ülke de önemli NATO müttefikleri ve Almanya'nın yakın ortaklarıdır" dedi.

Hebestreit, "Almanya, Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin olumlu bulması halinde yakınlaşma sürecine yardımcı olmaya hazırdır" diye ekledi.

Hem eski Başbakan Angela Merkel hem de mevcut Şansölye Olaf Scholz döneminde, Almanya, Yunanistan ve Türkiye'den temsilciler üçlü toplantılar gerçekleştirmişti. Bu türden son üçlü toplantı, Aralık 2022'de Almanya'nın Brüksel'deki Avrupa delegasyonunda gerçekleştirilmişti.

Brüksel'de düzenlenen toplantıya, Almanya'dan Scholz'un dış politika ve güvenlik konularındaki danışmanı Jens Plettner, Yunanistan'dan Miçotakis'in diplomatik ofisinin direktörü Anna-Maria Bura ve Türkiye'den o dönemde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılmıştı.