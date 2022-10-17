Almanya'dan Ukrayna'ya mesaj: Hava savunma sistemleri gelecek yıl gönderilecek
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya hava savunma sistemlerinin gelecek yıl içinde teslim edileceğini duyurdu.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Christine Lambrecht, Rusya'nın "nükleer tehditlerini" ciddiye alınması konusunda uyardı.
Lambrecht, Almanya'nın herhangi bir savaşa "hazır" durumda olduğunu belirterek, "Biz hazırız, ayrıca biz NATO üyesiyiz ve NATO ile koordine halindeyiz" ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Ukraynalı askeri personellerin eğitimine yardımcı olduğunu söyleyen Lambrecht, "Bunda çok önemli bir rol oynayacağız. Bunu zaten yaptık; Ukraynalı askerleri şimdi de eğitiyoruz ve şimdi sahip olduğumuz yetenekleri onlara aktaracağız" dedi.
"NATO VE ALMANYA OLARAK SAVAŞA KATILMAYACAĞIZ"
Lambrecht, şöyle devam etti:
"Sahip olduğumuz tüm imkanları Ukrayna'nın ihtiyacı kapsamında değerlendireceğiz. Ukrayna'nın bize bu konularda destek talebinde bulunması yeterli, elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız."
Almanya'nın Ukrayna'ya askeri destek sağlamasının savaşa dahil olduğu anlamına gelmediğini savunan Lambrecht, "NATO ve Almanya oalrak savaşa taraf olmayacağız, Ukrayna'ya askeri destek programı bir AB misyonu içerisinde yer alıyor" diye konuştu.
Lambrecht, Ukrayna'ya tedarik edilmesi beklenen hava savunma sistemlerine değinerek, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri önümüzdeki yıl içinde teslim edilecek. Hemen şu anda teslim etmek isterdik, fakat şartlar ve koşullar buna elverişli değil. Hava savunma sistemi Ukrayna'nın, terörist saldırılara karşı kendini savunması için ihtiyaç duyduğu en önemli şey" dedi.
Video Haberler
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- İşte seçmenin 6'lı masa karnesi
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!