Almanya'dan Ukrayna'ya mesaj: Hava savunma sistemleri gelecek yıl gönderilecek

17 Ekim 2022 Pazartesi, 14:02

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Christine Lambrecht, Rusya'nın "nükleer tehditlerini" ciddiye alınması konusunda uyardı.

Lambrecht, Almanya'nın herhangi bir savaşa "hazır" durumda olduğunu belirterek, "Biz hazırız, ayrıca biz NATO üyesiyiz ve NATO ile koordine halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Ukraynalı askeri personellerin eğitimine yardımcı olduğunu söyleyen Lambrecht, "Bunda çok önemli bir rol oynayacağız. Bunu zaten yaptık; Ukraynalı askerleri şimdi de eğitiyoruz ve şimdi sahip olduğumuz yetenekleri onlara aktaracağız" dedi.

"NATO VE ALMANYA OLARAK SAVAŞA KATILMAYACAĞIZ"

Lambrecht, şöyle devam etti:

"Sahip olduğumuz tüm imkanları Ukrayna'nın ihtiyacı kapsamında değerlendireceğiz. Ukrayna'nın bize bu konularda destek talebinde bulunması yeterli, elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız."

Almanya'nın Ukrayna'ya askeri destek sağlamasının savaşa dahil olduğu anlamına gelmediğini savunan Lambrecht, "NATO ve Almanya oalrak savaşa taraf olmayacağız, Ukrayna'ya askeri destek programı bir AB misyonu içerisinde yer alıyor" diye konuştu.

Lambrecht, Ukrayna'ya tedarik edilmesi beklenen hava savunma sistemlerine değinerek, "Ukrayna'ya hava savunma sistemleri önümüzdeki yıl içinde teslim edilecek. Hemen şu anda teslim etmek isterdik, fakat şartlar ve koşullar buna elverişli değil. Hava savunma sistemi Ukrayna'nın, terörist saldırılara karşı kendini savunması için ihtiyaç duyduğu en önemli şey" dedi.