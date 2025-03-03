“Altın Kollu Adam” Hayatını Kaybetti: Kanıyla 2 Milyondan Fazla Bebeğin Hayatını Kurtardı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 12:39

Güncelleme: 03.03.2025 - 12:39

Ailesinin yaptığı açıklamaya göre James Harrison, 17 Şubat’ta Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir huzurevinde uykusunda vefat etti.

Avustralya’da “Altın Kollu Adam” olarak anılan Harrison, kanında nadir bulunan Anti-D adlı bir antikor taşıyordu. Bu antikor, hamile annelerin kanlarının doğmamış bebeklerine saldırmasını engelleyen hayati ilaçların üretiminde kullanılıyordu.

Avustralya Kızıl Haç Kan Servisi’ne göre Harrison, 18 yaşından 81 yaşına kadar her iki haftada bir düzenli olarak kan plazması bağışında bulundu.

Hayatı boyunca yaptığı bağışlar sayesinde 2 milyondan fazla bebeğin ölümcül bir kan hastalığından kurtulmasına yardımcı oldu.

KAN BAĞIŞI HİKAYESİ

James Harrison’ın kan bağışı yolculuğu, 14 yaşında geçirdiği büyük bir göğüs ameliyatında aldığı kan nakliyle başladı. Bu nakil, onun hayatta kalmasını sağladı ve Harrison, bu deneyimin ardından bir gün kendisinin de başkalarına yardım edeceğine söz verdi.

2005 yılında dünyanın en çok kan plazması bağışlayan insanı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Harrison, bu unvanını 2022 yılına kadar korudu.

BİLİM İNSANLARI MİRASINI SÜRDÜRÜYOR

Avustralya’da 200’den az Anti-D donörü bulunmasına rağmen, bu bağışçılar her yıl yaklaşık 45 bin anne ve bebeğe yardımcı oluyor.

Bilim insanları, Harrison gibi bağışçılardan alınan antikorları laboratuvar ortamında çoğaltarak tüm dünyadaki hamile kadınlara yardımcı olmayı hedefliyor.

Harrison’ın kızı Tracey Mellowship, babasının hiçbir karşılık beklemeden milyonlarca insanın hayatını kurtardığını belirterek, “Her zaman bunun acı vermediğini ve kurtardığınız hayatın bir gün kendi hayatınız olabileceğini söylerdi” ifadelerini kullandı.