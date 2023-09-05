Amatör fotoğrafçıya 1500 Euro ceza

Yayınlanma: 05.09.2023 - 13:27

Güncelleme: 05.09.2023 - 14:09

Fransa'nın Marsilya kentindeki Calanques Ulusal Parkı, koruma altındaki bölgede Avrasya kartal baykuşunun yuvasına düzenek kuran fotoğrafçının mahkeme kararıyla 1500 Euro para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Mahkeme ayrıca, fotoğrafçının ulusal parka ve çevreyi koruma derneklerine 2 bin 700 Euro bağışta bulunmasına karar verdi.

Park yönetimi, fotoğrafçının baykuş yavruları yuvadayken düzeneği kurduğunu ve bu esnada yuvaya zarar verdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Calanques Ulusal Parkı bilimsel araştırmalar departmanından Muriel Chevrier, mahkemenin bu kararıyla "kişisel çıkarlara" karşı "vahşi hayvanlara sakin bir ortam sağlanmasını" tanıdığını belirtti.

Kartal baykuşları yumurtlamak için yılda 1 ila 3 kez Marsilya'daki falezleri kullanıyor. Bölgedeki bazı tırmanma güzergahları baykuşların üreme döneminde kullanıma kapatılıyor.