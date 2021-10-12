Amazon'dan çalışanlarına 'ofise dönmemek üzere' evden çalışma izni
ABD'li e-ticaret devi Amazon, çalışanlarının ofise geri dönmemek üzere uzaktan çalışmalarına imkan tanıyacak. Amazon CEO'su Andy Jassy'nin altında imzası olan kararla, şirket yöneticileri, çalıştırdıkları ekiplerin uzaktan çalışmaya devam etmelerine izin verme yetkisine sahip olacak.
E-ticaret devi Amazon, işe dönüş politikasında değişikliğe
giderek çalışanların gerektiğinde ofise gidip gelebildikleri müddetçe süresiz
olarak uzaktan çalışmayı sürdürmelerine izin vereceklerini duyurdu.
Şirket, daha önce ocak ayında yaptığı bir duyuruda, yeni tip
koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kapanan ofislerin yeniden açılması
durumunda çoğu çalışanın haftada en az 3 gün ofiste olması gerektiği
beklentisini dile getirmişti.
Sputnik Türkiye’nin Seattle Times'ın haberinden aktardığına
göre, pazartesi günü Amazon CEO'su Andy Jassy'nin altında imzası olan kararla,
şirket yöneticileri, çalıştırdıkları ekiplerin uzaktan çalışmaya devam
etmelerine izin verme yetkisine sahip olacak.
Jassy, "Uzaktan çalışmaya devam eden ekiplerin
çoğunlukta olmasını bekliyoruz, diğerleri de uzaktan-ofis kombinasyonuyla
çalışacak ve yine de, müşterilere en iyi hizmetin ekibin ofiste çalışmasıyla
verildiğine karar kılacaklar ekipler de olacak" dedi.
ÇOĞU ÇALIŞAN BU KARARDAN YARARLANAMIYOR
Çevrimiçi perakende devinin dünya çapındaki 1 milyondan
fazla çalışanının çoğu, şirketin sipariş karşılama ve nakliye bölümünde
çalıştığı için uzaktan çalışma opsiyonundan yararlanamıyor.
Fakat yaklaşık 50 bin IT ve ofis çalışan daha, şirketin
ABD'nin Seattle kentindeki yerleşkesinde ve kentin South Lake Union semtinde
genişleyen genel merkezinde çalışıyor.
Bu çalışanların yokluğu ise, civar bölgelerdeki restoran ve
diğer işletmelerin zarara uğramasına neden oluyor.
Amazon'un işe dönüş politikasında yaptığı güncelleme, diğer
büyük teknoloji şirketlerinin benzer adımlarının ardından geldi.
Microsoft, geçen ay ofislerini yeniden açmayı süresiz olarak ertelediğini duyurmuştu.
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