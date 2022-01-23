Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu

23 Ocak 2022 Pazar, 14:43

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisinden yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, durumu iyi olan kişinin hastaneye sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.







