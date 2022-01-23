Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
Güney Afrika'dan Hollanda'ya uçan kargo uçağının iniş takımlarında bir yolcu bulundu. Yolcunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu.
Hollanda Kraliyet Askeri Polisinden yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, durumu iyi olan kişinin hastaneye sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Video Haberler
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
En Çok Okunan Haberler
- Kar altında metrelerce ucuz ekmek kuyruğu
- 'Eşini ve çocuklarını kurtarmayı çok istemişti'
- Haluk Bilginer'li 'Baba' dizisinden ilk fragman
- Uçağın iniş takımında kıtadan kıtaya uçtu!
- Gaye Su Akyol'dan dikkat çeken paylaşım
- Yurttaşlar TL'deki oynaklık nedeniyle akın ediyorlar
- 500 liralık banknotlar mı geliyor?
- Galatasaray Gedson'da mutlu sona ulaştı!
- Güldür Güldür'den medyaya skeçli gönderme
- Ünlü oyuncu ve yönetmen hayatını kaybetti