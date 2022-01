Yeni Hollanda Hükümetinde iki Türkiye göçmeni

09 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Dördüncü kez hükümet kurmayı başaran liberal Mark Rutte, bir önceki Hıristiyan Demokrat Balkanende’nin de dört hükümet kurma rekorunu egale etmiş oldu.

Mark Rutte’nin bir sonraki seçimlerde yeniden aday olmayacağı tahmin ediliyor. Hollanda’da hiçbir lider ömür boyu başbakanlıkta, partisinin başında ya da herhangi bir bakanlık koltuğunda kalmak istemiyor. Yürüttükleri görevleri bir yanıyla ülkeleri için fedakârlık olarak görüp sonrasında ailesiyle zaman geçirmeyi, hobilerine dönmeyi tercih ederler çoğunlukla. Bunu açıkça pek çok politikacı dile getirmiştir. Görev süreleri biten politikacılar yerlerini daha gençlere bırakırken yaş durumlarına göre kendilerine çeşitli işler teklif edilir. Kimi Avrupa komisyonlarına girer, kimi çeşitli şirketlerin önemli görevlerine getirilirler. Aralarında belediye başkanlıklarını da kabul edenler olmuştur. Örneğin, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Yeşil Sol Parti’nin eski lideriydi...

Mark Rutte yeni koalisyonu; Demokratlar 66 (D66), Hıristiyan Demokrat Parti (CDA), Hıristiyan Birlik (CU) ve partisi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) arasında oluşturdu.

TÜRKİYE’DEN İKİ BAKAN

Rutte’nin 4. hükümetinin önemli bir özelliği de kabinede iki Türkiye göçmeninin bulunması.

Liberal VVD partisinden milletvekili seçilen Dilan Yeşilgöz, Adalet Bakanlığı’na getirildi. Hollanda’daki göçmenlik tarihimizde ilk bakan olan Yeşilgöz, 1977 Ankara doğumlu; Hollanda’da Bağımsız Amsterdam Üniversitesi mezunu ve yaklaşık beş yıldır milletvekili olarak görev yürütüyor.

1980 darbesi sonrasında Türkiye dışına çıkmak zorunda kalan bir ailenin kızı olan Yeşilgöz, daha önce Amsterdam Kent Konseyi üyesi olarak da görev yapmıştı.

Yeni hükümette ikinci önemli isim de Günay Uslu. 1972 tarihinde Haarlem şehrinde doğan Uslu, Eğitim Kültür ve Bilim Bakanlığı’nda medya ve kültürden sorumlu devlet bakanı olarak görev yapacak. D66 partisinden kabineye giren Uslu, Avrupa kültür tarihi, mirası ile müzeler konusunda uzman ve Osmanlı’nın yakın dönemine ait “Homer, Troy and the Turks Heritage and Identity in the Late Ottoman Empire, 1870-1915” isimli kitabı bulunuyor.

Uslu, aynı zamanda Eye Film Müzesi Denetim Kurulu Başkanı, Mauritshuis Müzesi ve Rembrandt Vakfı’nın danışma kurulu üyeliğini yürütüyor.

KADIN BAKAN SAYISI YETERLİ Mİ?

Yeni hükümette 20 bakan ile 9 devlet sekreteri olarak adlandırılan devlet bakanı statüsünde üye olacak. Hollanda’nın hassas konularından birisi de kabinede ne kadar kadın bakan olacağı sorunuydu. Yeni hükümetin kurulma aylarındaki her basın toplantısında ya da Mark Rutte’nin her görüldüğü yerde yapıştırılan soruların başında, kabinede kadın erkek bakan oranı oluyordu. Başbakanın bu konudaki cevabı da çok netti: “Benim açımdan kabinenin tamamı kadın olabilir. Önemli olan o ismin bakanlık düzeyine uygun bir dağarcığının olup olmadığıdır...”

Merak edenler için söyleyelim, 29 üyeli yeni kabinenin 14 üyesini kadınlar oluşturuyor...





