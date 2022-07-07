Anime dizisi Yu-Gi-Oh!'un yaratıcısı Kazuki Takahashi ölü bulundu

Yu-Gi-Oh!'un yaratıcısı Kazuki Takahashi ölü bulundu. Takahashi'nin cansız bedeni dalış kıyafeti içinde denizde tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 17:23
Anime dizisi Yu-Gi-Oh!'un yaratıcısı Kazuki Takahashi ölü bulundu
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Anime dünyasının en ünlü yapımlarından birisi olan ve aynı isimli mangasından uyarlanan Yu-Hi-Oh!, bugün üzücü bir haberle gündeme geldi.

1996 yılında yayınlanmaya başlayan manga serisinin yaratıcısı Kazuki Takahashi ölü olarak bulundu.

Takahashi’nin cesedi, paylaşılan bilgilere göre çarşamba sabahı şnorkel kıyafetleriyle Nago kentinin açıklarında bulundu. Takahashi’nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.



Yu-Gi-Oh Kazuki Takahashi
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