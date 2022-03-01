Anime serisi 'Beyblade' sinema filmi oluyor

01 Mart 2022 Salı, 00:00

Takao Aoki tarafından yazılan ve çizilen, tamamı 14 cilt olan Japon manga ve anime dizisi 'Beyblade' beyazperdeye uyarlanıyor. 'Karayip Korsanları', 'Çılgın İkili', 'Büyük Hazine' serilerinin yapımcısı olarak tanınan Jerry Bruckheimer ve Paramount Pictures 'Beyblade' filmi üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu.

Kayıp Rıhtım'ın Deadline'dan aktardığı habere göre, Neil Widener ve Gavin James tarafından kaleme alınacağı açıklanan projenin senaryosuna ait detaylar ise henüz belli değil.

'TOPAÇ OYUNCAK'

Bir tür 'Topaç oyuncak' olan Beyblade, ilk olarak Takara firması tarafından 1999’da Japonya’da piyasaya sürüldü.

Daha sonra yurt dışında Hasbro dahil birçok oyuncak firmasına lisansı verildi. İlk çıkarılan Beyblade oyuncaklarının isimleri Ultimate Frostic Dranzer, Spin Dragoon ve Saizo; topaçların savaştığı alan ise Beystadiums olarak adlandırıldı. Oyuncak, 'Beyblade’lerin yarıştırılma konsepti' ile anime manga ve çizgi romanlara konu oldu.

Beyblade’in animeye uyarlanan mangası 2001’de Takao Aoki tarafından yazıldı ve çizildi. Seri, ünlü bir Beyblade oyuncusu olmak isteyen Takao ve Dragoon isimli Beyblade’i ile katıldığı maçları konu alıyor.

TÜRKİYE'YE 2002'DE GELDİ

Anime serisi, Türkiye'ye Kasım 2002'de geldi ve 2005 yılına kadar her sezon gösterildi. Başrolde biraz acemi ama Beyblade'e olan sevgisi son derece güçlü Takao ve efsanevi Beyblade'i Dragoon ile maceraları anlatılıyor.

Beyblade için geleneksel topaç oyununun modern versiyonu de denilebilir. Yeni sezonu Beyblade:Metal Fusion Cartoon Network'de 5 Ağustos'tan itibaren yayına girdi. Seri, ünlü bir Beyblade oyuncusu olmak isteyen Takao ve Dragoon isimli Beyblade’i ile katıldığı maçları konu alıyor.