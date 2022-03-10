Japon firmalar Rusya'da faaliyet durduruyor, personelini geri çekiyor
Japon firmalar, Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Rusya'daki faaliyetlerini durduruyor, personelini geri çekiyor.
Farklı sektörlerdeki Japon şirketler, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar karşısında aldıklarını yeni kararlarını duyurdu.
Toyota Motor, "Japon hükümetinin tavsiyesi ve yerel sektörün durumuna bağlı olarak" 30 çalışan ve 20 aile üyesini Rusya'dan tahliye etme kararı aldı.
Kredi kartı şirketi JCB, Rusya içi faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.
Video oyun ve konsol üreticisi Nintendo, Rusya içinde çevrim içi mağazasını durdurduğunu açıkladı.
Telekom şirketi KDDI, Japonya'dan Rusya'ya görevli olarak gönderilen şirket personeli ve ailelerinin ülkeye geri döndüreceğini duyurdu.
Japon otomotiv üreticilerinden Nissan, Subaru, Mitsubishi'nin de benzer talimatları almaya hazırlandığı bildirildi.
Maden, inşaat ve ormancılık ekipmanları üreticisi Komatsu ile sigara üreticisi Japan Tobacco da personelini geri çekme kararı aldı.
Hava yolu şirketi Japan Airlines, geçen ay sonunda doğrudan Rusya uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.
Teikoku Databank verilerine göre Şubat 2022 itibarıyla 347 Japon firmanın Rusya'da aktif faaliyet gösterdiği biliniyor.
İlgili Haberler
- Ukrayna-Rusya savaşında barış umudu Lavrov, Kuleba ve Çavuşoğlu zirvesinde
- CANLI | Rusya’nın Ukrayna saldırısında son durum
- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya'ya geldi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- İsrail Başkanı Herzog'un uçağında dikkat çeken mesajlar
- Seray Sever'in babası son yolculuğuna uğurlandı
- CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi
- Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt
- Ümitcan Uygun'a ağırlaştırılmış müebbet talebi
- Ayçiçeği yağından sonra şimdi de 'süt krizi' uyarısı
- AKOM'da kar hazırlıkları devam ediyor
- Ayçiçeği yağı zamları zeytinyağı satışlarını artırdı
- İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
- Başkentte olaylı gece: İsrail bayraklarını indirdiler
En Çok Okunan Haberler
- Bir ilde okullara kar tatili
- Almanya kapılarını açtı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye gelecek
- Anadolu Efes, erteleme maçında kaybetti
- Çok pozisyonumuz vardı, 7'sini attık
- İyi ki her hafta Inter'le oynamıyoruz
- Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip
- Rusya Merkez Bankası döviz satışlarını askıya aldı
- Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde rahat turladı
- Inter'e Anfield'da galibiyet yetmedi