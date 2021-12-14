Antarktika'nın en büyük buzullarından Thwaites'te dramatik değişim olacağı uyarısı

14 Aralık 2021 Salı, 11:35

BBC'de yer alan habere göre, Thwaites buzulundaki erime oranıyla ilgili yoğun çalışmalarını sürdüren Amerikalı ve İngiliz araştırmacılar, buzulun ön kısmında yer alan bölümün "arabanın ön camı gibi kırılabileceğini" belirtti.



Uluslararası Thwaites Buzulu İş Birliği'nin (ITGC) ABD Baş Koordinatörü buzul bilimci Profesör Ted Scambos, "Muhtemelen 10 yıldan kısa bir süre içinde buzulun ön kısmında dramatik bir değişiklik olacak. Yayımlanmış ve yayımlanmamış çalışmalar buna işaret ediyor" dedi.

Buzulun her yıl okyanusa 50 milyar ton buz bıraktığı belirtilirken, araştırmacılar Thwaites'in küresel ısınmaya oldukça hızlı şekilde yanıt verdiğini vurguladı.

UYDUDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD Ulusal Bilim Vakfı ve Birleşik Krallık Doğal Çevre Araştırma Konseyi tarafından ortaklaşa finanse edilen beş yıllık ITGC projesi kapsamında Thwaites yoğun inceleme altına alındı.

Bilim insanları buzulun her davranışını araştırırken, uydudan da buzulun yüzeyindeki değişimleri takip ediyor.