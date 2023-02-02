Anüsünden çıkan cisim şoke etti

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 18:15

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 18:15

Avustralya'da yaşayan 14 yaşındaki bir genç erkek çocuğunun anüsüne giren golf topu, 24 saatlik müdahelenin ardından vücudundan çıkarıldı.

Tıp dergisi Hindawi'de yer alan bilgiye göre, 14 yaşındaki çocuk anüsüne bir golf topu soktuktan sonra topu çıkaramadığını fark etti. Paniğe kapılan genç olayı annesine anlattı ve soluğu acil serviste aldılar.

Acil serviste çekilen röntgende, topun kalın bağırsağın son kısmı olan sigmoid kolonuna yerleştiği görüldü.

Genel anestezi uygulanan çocuğa, yapılan tüm denemeler topu çıkartmakta başarılı olamayınca bir litre müshil ilacı verildi.

Doktorlar olaya ilişkin, "Ailenin cerrahi müdahaleye isteksizliğini göz önünde bulundurarak ve kolon tıkanıklığı olmadığından, golf topunun geçişini kolaylaştırmak için dışkı gevşetici maddeyi (laksatif) denemeye karar verdik" açıklaması yaptı.

14 yaşındaki gence, bir litre müshil ilacı verildikten 3 saat sonra top başarılı bir şekilde dışarı çıktı.

Doktorlar, "Golf topunun çıkarılmasının ardndan hasta iyi durumdaydı ve aynı gün taburcu edildi. Bağırsak yaralanmasına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı" ifadesinde bulundu.

Doktorlar, 14 yaşındaki çocuğa "gelecekte rektumuna başka nesneler sokmaması" tavsiye edildi.

Raporda, bağırsak tıkanıklığı yoksa, anüsünde yabancı cisimlerle gelen gelecekteki hastalar için ilk olarak laksatiflerin düşünülmesi gerektiği bilgisi yer aldı.