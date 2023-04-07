AP yolsuzluk davasının kilit ismine şartlı tahliye

Avrupa Parlamentosu (AP) bünyesinde patlak veren yolsuzluk skandalı kapsamında hapiste olan eski AP üyesi Antonio Panzeri için şartlı tahliye kararı verildiği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 09:58
AP yolsuzluk davasının kilit ismine şartlı tahliye
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9 Aralık 2022’de Belçika polisi ve adli makamları tarafından başlatılan yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve o tarihten bu yana Brüksel’de hapiste bulunan eski AP üyesi İtalyan siyasetçi Antonio Panzeri’nin elektronik bilezik taşımak kaydıyla şartlı tahliye edileceği açıklandı.

Panzeri’nin avukatı Laurent Kennes tarafından müvekkili için alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, "Birkaç güne kadar bu karar uygulanacak. Kendisine cezasını çekmeye devam edeceği konutta elektronik bilezik takılacak’’ ifadesi kullandığı bildirildi.

DEVLETLE ANLAŞIP İTİRAFÇI OLMUŞTU

AP ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarını sarsan yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Antonio Panzeri, tutukluluk sürecinde Belçika makamlarıyla bir anlaşma yaptığı ve bu anlaşma kapsamında itirafçı olarak soruşturmaya katkı yapması karşılığında bazı avantajlar sağlayacağı açıklanmıştı.

Aynı soruşturmada tutuklanan ve hala hapiste bulunan eski AP Başkan Yardımcısı Yunan siyasetçi Eva Kaili ve dokunulmazlığı kaldırılarak tutuklanan Belçikalı eski AP üyesi Marc Tarabella ise halen hapiste bulunuyor. Kaili ve Tarabella’nın avukatlarının defalarca şartlı tahliye talebine olumsuz cevap veren Belçika adli makamlarının soruşturmada kilit roldeki Panzeri’ye şartlı tahliye kararı vermesi Brüksel’de şaşkınlık sebebi oldu.

Karara AB makamlarından herhangi bir yorum yapılmazken soruşturma kapsamında halen hapiste bulunan diğer tutuklular hakkında benzer kararlar verilip verilmeyeceği ise bilinmiyor.


AP Avrupa yolsuzluk

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