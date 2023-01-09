Apple'ın ihracatı 2.5 milyar doları aştı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:51

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:51

Apple'ın Hindistan'dan yaptığı iPhone ihracatı, Nisan-Aralık döneminde geçtiğimiz mali yılın tamamına kıyasla neredeyse ikiye katladı. Bu durum, ABD'li teknoloji devinin Çin ile artan jeopolitik risklerle dönüşünü ivmelendirdiğini gösterdi.

Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en değerli şirketi Apple'ın tedarikçileri Foxconn Technology ve Wistron Mart 2023'te sona eren mali yılın ilk 9 ayında 1'er milyar dolardan fazla ihracat yaptı.

Diğer büyük tedarikçi Pegatron'un da ocak sonu itibariyle yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat yapması bekleniyor.

8 YILI BULABİLİR

Apple'ın Çin'deki ana üretim tesislerde yaşanan sıkıntılar ve tedarik zincirindeki zorluklar üretim tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden olmuştu.

Çin dışındaki ihracatının artması Apple'ın farklı ülkelerde faliyetlerini hızlandırma planı olduğuna işaret ediyor. Pekin hükümetinin virüsle mücadele yaklaşımıyla en büyük iPhone üretim tesislerinde üretimin düşmesiyle Apple, son iPhone modellerini geçen sene Hindistan'da üretmeye başlamıştı.

Foxconn iPhone 14 üretimine sadece birkaç ay önce başlamıştı. Apple'ın 3 Tayvanlı ortağı da iPhone 11 ve 14 modellerini Hindistan'da üretiyor.

Ancak Çin'de yaklaşık 20 yılda oluşan geniş arz zincirinin taşınmasının kolay olmayacağı belirtiliyor. Bloomberg Intelligence'ın analizine göre Çin'deki üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'luk kısmının kaydırılması bile 8 yılı bulabilir.