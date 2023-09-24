Apple'ın kurucusunun çalışan numarasını ve indirim oranını açıkladı
Jackass (ahmaklar) TV şovunda Steve-O ismiyle tanınan Stephen Gilchrist Glover, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın çalışan indirimiyle bilgisayar aldığını söyledi ve Wozniak'ın çalışan numarasını açıkladı.
Son dönemde yaptığı Stand-up gösterileriyle adından söz ettiren eski Jackass (Ahmaklar) üyesi Steve-O, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın çalışan indirimiyle bilgisayar satın aldığını açıkladı.
Gerçek adı Stephen Gilchrist Glover olan 1974 doğumlu Steve-O, "Wozniak ile Apple mağazasına gittim. (Wozniak'ın yüzde 10 çalışan indirimiyle bir bilgisayar almak için" ifadesinde bulundu.
Mağazada bilgisayar seçtikten sonra Wozniak'ın satış elemanını çağırdığını belirten Steve-O, Wozniak'ın "Arkadaşım benim indirimim ile bilgisayar alacak" sözlerini aktardı.
Steve-O, Wozniak'a bakan satış elemanının Wozniak'a "Siz çalışan mısınız?" sorusu sorduğunu söyledi. Steve-O, Wozniak'ın mağaza çalışanına "Evet. Çalışanım ve numaram var. Bir numara" şeklinde cevap verdiğini ifade etti.
Steve-O ayrıca, "Sayesinde büyük tasarruf ettim. Teşekkürler Wozniak" dedi.
Steve-O, 2000 yılında yayınlanmaya başlayan Jackass adlı TV şovunda sergilediği cesur gösterilerileriyle biliniyordu.
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