Apple'ın kurucusunun çalışan numarasını ve indirim oranını açıkladı

Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:11

Güncelleme: 24.09.2023 - 14:17

Son dönemde yaptığı Stand-up gösterileriyle adından söz ettiren eski Jackass (Ahmaklar) üyesi Steve-O, Apple'ın kurucularından Steve Wozniak'ın çalışan indirimiyle bilgisayar satın aldığını açıkladı.

Gerçek adı Stephen Gilchrist Glover olan 1974 doğumlu Steve-O, "Wozniak ile Apple mağazasına gittim. (Wozniak'ın yüzde 10 çalışan indirimiyle bir bilgisayar almak için" ifadesinde bulundu.

Mağazada bilgisayar seçtikten sonra Wozniak'ın satış elemanını çağırdığını belirten Steve-O, Wozniak'ın "Arkadaşım benim indirimim ile bilgisayar alacak" sözlerini aktardı.

Steve-O, Wozniak'a bakan satış elemanının Wozniak'a "Siz çalışan mısınız?" sorusu sorduğunu söyledi. Steve-O, Wozniak'ın mağaza çalışanına "Evet. Çalışanım ve numaram var. Bir numara" şeklinde cevap verdiğini ifade etti.

Steve-O ayrıca, "Sayesinde büyük tasarruf ettim. Teşekkürler Wozniak" dedi.

Steve-O, 2000 yılında yayınlanmaya başlayan Jackass adlı TV şovunda sergilediği cesur gösterilerileriyle biliniyordu.