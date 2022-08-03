Aranan Avustralyalı motosiklet çetesi lideri Türkiye'den sınır dışı edildi

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:37

Avustralya Federal Polisi

Avustralya'nın en çok aranan adamı olarak tanımlanan, Comancheros çetesinin lideri Mark Buddle, Darwin Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Buddle, uyuşturucu kaçakçılığı yapmakla suçlanıyor.

Buddle, 2016'da bir cinayet soruşturmasında şüpheliler arasına girmesinin ardından Ortadoğu'ya kaçmıştı.

37 yaşındaki Mark Buddle, Avustralya'yla iade anlaşması olmayan Kuzey Kıbrıs'a yerleşmişti.

Kuzey Kıbrıs yönetimi İçişleri Bakanlığı'nın Buddle'ı "kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle sınır dışı edip, Avustralya'yla iade anlaşması bulunan Türkiye'ye yolladı.

Buddle, 2021'de Melbourne kentine piyasa değeri 27 milyon doları bulan uyuşturucu kaçırmakla suçlanıyor ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Avustralya Federal Polisi, Buddle'ın uyuşturucu sevkiyatını, hem kendilerinin hem de ABD'de Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın gizlice gözlemlediği bir uygulama üzerinden yönettiğini söyülyor.

Polis ayrıca, Buddle'ın 2010'da Sydney'de bir güvenlik görevlisinin öldürülmesinde şüphelilerden biri.

Buddle'ın 2009'da, daha önceki lider Mick Hawi'nin Sydney Havaalanı'nda bir başka çeteyle çıkan ölümlü kavga nedeniyle hapsedilmesinden sonra motosiklet çetesinin liderliğini devraldığı belirtiliyor.

Hawi 2018'da Sydney'deki bir spor salonunun önünde vurulmuş ve öldürülmüştü.