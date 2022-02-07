Avusturalya sınırlarını açıyor: Başbakan giriş şartlarını sıraladı
Mart 2020'den sınırlarını kapatan Avustralya yaklaşık 2 yıl sonra yeniden dünyaya kapılarını açma kararı aldı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, 21 Şubat'tan itibaren tam aşılı turistlere sınırların yeniden açılacğını duyurdu. Böylelikle dünyanın en en uzun süredir devam eden seyahat kısıtlamalarından bazıları sona ermiş olacak.
Morrison, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Avustralya sınırlarını kapatma kararı almamızın üzerinden neredeyse iki yıl geçti. İki aşı olduysanız, sizi tekrar Avustralya'ya davet etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.
Avustralya, artan bir Covid-19 vakaları nedeniyle 2020'nin mart ayında sınırlarını kapatmıştı.
O dönem itibarıyla yurttaşların ülkelerinden ayrılması da yasaklanarak ülkeye kısıtılı sayıda kişinin girmesine izin verildi.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), kararı "büyük memnuniyetle karşıladığını" söylerken, ülkenin turizm endüstrisini zarar gördü.
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