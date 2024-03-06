Arap Birliği: Gazze'deki soykırıma kayıtsız kalmak insanlık adına utanç verici

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze Şeridi'ndeki insanların "soykırıma maruz bırakıldığını ve buna kayıtsız kalmanın insanlık için bir utanç olduğunu" dile getirdi.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 22:21
Arap Birliği: Gazze'deki soykırıma kayıtsız kalmak insanlık adına utanç verici
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Gazze Şeridi'ndeki halkın "soykırıma maruz bırakıldığını ve buna kayıtsız kalmanın insanlık için bir utanç olduğunu" söyledi.

Kahire el-İhbariyye kanalında yayımlanan habere göre Ebu Gayt, başkent Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

"İNSANLIK ADINA UTANÇ VERİCİ"

Ebu Gayt, "Gazze'de yaşananlar ancak Filistinliler açlıktan, bombalamalardan, keskin nişancılar tarafından öldürülürken kayıtsız kalan tüm insanlık adına utanç verici olarak tanımlanabilir." ifadelerini kullandı.

"Gazze halkının, bölgeden çıkarılabilecek kişilerin tehciri için soykırım savaşına maruz bırakıldığını" belirten Ebu Gayt, "İsrail'in Filistin halkına Gazze'de diz çöktürmek için açlığı ve yardımları engelleme, girişini geciktirme kartını kullandığını" vurguladı.

Olanları durdurmanın tek yolunun, "İsrail savaş makinesini dizginlemek, uluslararası insan hakları yasalarını uygulamaya sokmak" olduğunu kaydeden Ebu Gayt, Filistinlilerin topraklarından tehcirinin, Filistin, Arap ülkeleri ve uluslararası düzeyde kabul edilemez olduğunu aktardı.

Arap Birliği'nin 161. Dışişleri Bakanları Olağan Toplantısı, Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkezinde başlamıştı.


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