Haritada eski mahallesini inceliyordu... 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!

Bir adam eski mahallesini Google Earth'te incelerken 22 yıl önce kaybolan William Moldt'un cesedine ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.05.2024 - 10:53
Haritada eski mahallesini inceliyordu... 22 yıldır kayıp olan adamın cansız bedenine ulaştı!
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Google Earth sayesinde evlerimizi uzaktan inceleyebiliyoruz. Yıllar önce bir adamın haritada mahallesine yaptığı sanal ziyaret, onu beklenmedik bir maceraya sürükledi.

İnternetin hayatımıza girmesiyle popüler olan bu araç, birçok kişinin geçmişe dair izler sürmesine olanak tanıyor. Ancak bazen, bu sanal yolculuklar beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor.

22 YILDIR KAYIPTI

William Moldt, Kasım 1997'de Florida'daki bir gece kulübünden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. O gece 40 yaşında olan Moldt, sarhoş olmadığı halde eve dönmemiş ve sevgilisi ondan bir daha haber alamamıştı.

Yıllar süren başarısız aramalar ve soruşturmalardan sonra, bu dosya faili meçhul olarak kalmıştı. Ancak, 22 yıl sonra, bir adamın eski mahallesini Google Earth üzerinde incelemesiyle bu gizem çözüldü.

Adam, eski evinin yakınındaki bir gölde, uydu görüntülerinde bir araba fark etti. Daha yakından bakmak için bir drone kullanıldığında, suyun altında beyaz bir sedan araba ve içinde bir iskelet bulundu.

KİMSE TARAFINDAN FARKEDİLMEDİ

Bu bulgu, polisin 28 Ağustos 2019'da bölgeye gelip aracı sudan çıkarması ve içinde Moldt'a ait olduğu teyit edilen iskelet kalıntılarını keşfetmesiyle sonuçlandı. Bu olay, yerel yetkililer ve medya tarafından geniş çapta ilgi gördü.

Aracın, 2007 yılından itibaren bölgenin uydu fotoğraflarında görülebildiği ancak kimse tarafından fark edilmediği ortaya çıktı.

Palm Beach County Şerif Ofisi, Moldt'ın muhtemelen kontrolünü kaybederek aracıyla göle düşmüş olabileceğini belirtti.

Ancak su seviyesindeki değişiklikler nedeniyle aracın yıllar sonra fark edildiği düşünülüyor.

Polis sözcüsü Therese Barbera, "O kadar yıl önce ne olduğunu, neler yaşandığını kesin olarak belirlemek zor" dedi. "Tek bildiğimiz, onun bir zamanlar yeryüzünden kaybolduğu ve şimdi bulunduğu."


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