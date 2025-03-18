Araştırma: Şekerli içecekler, ağız kanserini tetikliyor

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:52

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:52

JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery dergisinde yayınlanan çalışmada, özellikle sigara ve alkol kullanmayan kadınlar arasında ağız kanseri vakalarının arttığı vurgulanarak, beslenme alışkanlıklarının bu yükselişte önemli bir rol oynayabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, ağız boşluğu kanserinin geçmişte genellikle tütün, alkol ve betel fıstığı çiğneme gibi alışkanlıklarla ilişkilendirildiğini ancak sigara kullanımının azalmasına rağmen Batı ülkelerinde vakaların arttığını belirtiyor.

Özellikle genç beyaz kadınlar arasında gözlemlenen bu artışın, daha önce ağız kanseriyle doğrudan ilişkilendirilmeyen faktörlerle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Brittany Barber, "Ağız kanseri, meme veya kolon kanserine kıyasla daha az görülse de, sigara ve alkol kullanmayan kadınlar arasında bu hastalığın giderek yaygınlaşması endişe verici. Bulgularımız, şekerli içeceklerin bu riskte rol oynayabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce şekerli içeceklerin kolorektal ve gastrointestinal kanserlerle ilişkili olduğu biliniyordu, ancak baş ve boyun kanserleriyle bağlantıları ilk kez bu araştırmayla gündeme geldi.

2020 yılında dünya genelinde 355 binden fazla yeni ağız kanseri vakası teşhis edilirken, bu hastalıktan yaklaşık 177 bin kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, sigara ve alkol kullanımının yanı sıra beslenme alışkanlıklarının da dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Çalışmada, şekerli içeceklerin yalnızca kilo alımı ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açmadığı, aynı zamanda ciddi kanser türleriyle de ilişkili olabileceği belirtildi.